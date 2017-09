Lagerbäck overrasket med Berget

sport

Kapteinen måtte stå over søndagens trening på grunn av lyskeproblemene, og det lå i kortene at kampen kom for tidlig for ham. Forfallet gjorde at Lars Lagerbäck slapp å velge mellom tre meget sterke sentrale midtbanemenn da Selnæs var klar igjen etter karantene.

Lagerbäck sa på søndagens pressekonferanse at han ønsket å holde på 4-4-2-formasjonen, men at han kunne komme til å velge en annen spisstype i en kamp hvor Norge noen ganger vil ligne på 4-5-1 defensivt. Svært løpssterke Berget kommer inn for Alexander Sørloth, som den største overraskelsen i laguttaket.

Omar Elabdellaoui får tilbake høyrebackplassen fra Jonas Svensson og blir i Stefan Johansens fravær norsk lagkaptein i Stuttgart. Olympiakos-spilleren måtte nøye seg med et kort innhopp i gullklokkekampen fredag, men kapteinsbindet er nok et stort plaster på det såret.

Stefan Johansen er oppført blant reservene, men er neppe aktuell for spill.

Tre tyske endringer

Tysklands landslagssjef Joachim Löw gjør tre endringer i sitt lag og bytter også tilbake til den vante 4-2-3-1-formasjonen etter et lite vellykket eksperiment med 4-1-3-2 i fredagens 2-1-seier i Tsjekkia.

Sebastian Rudy, som har spilt bare 2 minutter til nå i kvalifiseringen, starter overraskende på sentral midtbane ved siden av Toni Kroos. Det var ventet at Sami Khedira skulle spille der, men han har slitt med vondt kne som satte ham utenfor fredag.

Antonio Rüdiger kommer inn i midtforsvaret for Mathias Ginter, mens Julian Draxler er ny i laget på venstre kant. Ut går også Julian Brandt (høyre kant i Tsjekkia) og Lars Stindl (spiss).

Tidligere Stuttgart-stjerne Khedira er blant reservene. Han har gledet seg til sin første kamp i fødebyen siden 2010. Khedira har kjøpt 1200 billetter og invitert vanskeligstilte barn til kampen som kan gjøre Tyskland VM-klar.

Håper på respekt

Löw sender et tydelig signal ved å la Timo Werner få spissplassen mot Norge. Leipzig-spissen ble nådeløst hetset av tyske fans i Praha selv om han scoret. Han er upopulær etter en episode med filming i fjor, og helt spesielt i fødebyen Stuttgart.

Werner vokste opp rett ved stadion og var Stuttgart-spiller fra han var seks år til han som 20-årig ung stjerne forlot klubben til fordel for nyrike og Red Bull-eide Leipzig. Det falt mange Stuttgart-fans tungt for brystet, men Löw har sterkt ytret ønske om at spissen blir behandlet med respekt av publikum mandag.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune A. Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui (kaptein), 6 Håvard Nordtveit, 3 Jørgen Skjelvik, 2 Haitam Aleesami – 11 Mohamed Elyounoussi, 15 Sander Berge, 18 Ole Selnæs, 20 Mats Møller Dæhli – 7 Joshua King, 23 Jo Inge Berget.

Reserver: 12 Sten Grytebust, 22 André Hansen – 4 Sigurd Rosted, 5 Gustav Valsvik, 8 Stefan Johansen, 9 Alexander Sørloth, 10 Tarik Elyounoussi, 13 Anders Trondsen, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 19 Bjørn Maars Johnsen, 21 Birger Meling.

Tyskland (4-2-3-1):

22 Marc-André ter Stegen – 19 Joshua Kimmich, 3 Mats Hummels, 16 Antonio Rüdiger, 3 Jonas Hector – 21 Sebastian Rudy, 8 Toni Kroos – 13 Thomas Müller (kaptein), 10 Mesut Özil, 7 Julian Draxler – 11 Timo Werner.

Reserver: 1 Kevin Trapp, 12 Bernd Leno – 2 Benjamin Henrichs, 4 Matthias Ginter, 6 Sami Khedira, 9 Lars Stindl, 14 Emre Can, 15 Amin Younes, 17 Niklas Süle, 19 Leon Goretzka, 20 Julian Brandt, 23 Mario Gomez.

Dommer: Gediminas Mazeika, Litauen.

