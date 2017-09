Sjarapova ute av US Open

sport

Sjarapova tapte mot 16.-seedede Sevastova med sifrene 7-5, 4-6, 2-6 i kampen som ble spilt i Arthur Ashe Stadium i New York. 30-åringen var ikke direktekvalifisert til turneringen, men kunne delta etter å ha fått et såkalt «wildcard» (frikort).

Den tidligere verdenseneren, som nå er nummer 148 på verdensrankingen, har hatt skadeproblemer etter at hun kom tilbake etter sin 15 måneders lange dopingstraff.

Det var hennes første Grand Slam-turnering siden fjorårets Australian Open, da hun ikke besto en dopingprøve og ble utestengt til april i år.

Sjarapova vant US Open i 2006. I år startet hun turneringen på mesterlig vis da hun slo ut verdenstoer Simona Halep.

Overrasket

Neste turnering for den russiske spilleren er en WTA-turnering i Beijing i slutten av september. Der vil hun forsøke å bedre sin ranking for å sikre direkte deltakelse i neste års Australian Open.

I april neste år fyller Sjarapova 31 år, og hun innrømmer at hun selv er overrasket over at hun fortsatt spiller med tanke på hvor lenge hun har vært borte fra tennis på toppnivå.

– Da jeg var i midten av 20-årene, trodde jeg ikke at kroppen min ville være klar til å konkurrere på et slikt nivå, men jeg har fått en helt ny forståelse av hva den kan prestere ved 30 eller over 30 år, sier hun.

Williams møter Kvitova

En annen tennisveteran tok seg imidlertid videre søndag. Venus Williams er klar for kvartfinalen etter å ha slått Carla Suárez-Navarro over tre sett med sifrene 6-3, 3-6, 6-1.

Williams har vunnet US Open to ganger tidligere, men amerikanerens forrige triumf kom så langt tilbake som for 16 år siden. Den gang slo hun lillesøster Serena i finalen.

37-åringen møter tsjekkiske Petra Kvitova i kvartfinalen. Sistnevnte tok seg videre ved å slå ut årets Wimbledon-mester Garbiñe Muguruza med 7-6 (7-3), 6-3.

Det var Kvitovas største seier siden hun kom tilbake etter knivangrepet hun ble utsatt for i sitt eget hjem i Tsjekkia i desember i fjor.

– Jeg har jobbet hardt for å komme tilbake. Dette betyr mye for meg, sa hun etter søndagens seier.

(©NTB)