TV 2: Selnæs spiller fra start mot Tyskland

Johansen har den siste tiden slitt med lyskeproblemer.

– Jeg har fått en reaksjon i lysken etter noen av kampene de siste ukene, og den etter Aserbajdsjan-kampen var litt sterkere enn ellers. Jeg tok det rolig i dag, så får vi se hvordan det blir mandag, sa han til NTB søndag.

Ifølge TV 2 må landslagskapteinen stå over VM-kvalifiseringskampen i Stuttgart. Kanalen melder at det dermed er duket for Selnæs og Sander Berge sentralt på den norske midtbanen.

Selnæs er endelig spilleberettiget igjen etter å ha vært utestengt i fire landskamper. Han ble straffet for å gi dommeren det glatte lag i spillertunnelen etter 0-1-tapet mot Aserbajdsjan i Baku 8. oktober i fjor.

