Wenger vurderte å gi seg i Arsenal

Franskmannen valgte til slutt å skrive under for to nye år. Det skjedde like etter at Arsenal vant FA-cupen i mai.

Wenger har ledet London-laget siden høsten 1996. Forrige sesong var det stor usikkerhet rundt 67-åringens framtid. Uke etter uke ble han spurt om han kom til å bli værende. Selv holdt han kortene tett til brystet.

– Ja, av personlige grunner nølte jeg med å fornye kontrakten. Jeg har vært her i 20 år, og du lurer hele tiden på om du fortsatt kan ta laget til et nytt nivå. Forrige sesong slet vi også en god del, sa Wenger da han i helgen gjestet det franske TV-showet Téléfoot.

Arsenal har fått en tung start på den nye Premier League-sesongen. Kritikken mot Wenger tok spesielt av etter en fryktelig opptreden i 0-4-tapet borte mot Liverpool.

– Vi startet med å vinne hjemme (4-3 mot Leicester). Deretter tapte vi (0-1 borte mot Stoke), men vi var ganske gode og sløste mye. I den tredje kampen sto vi for en katastrofal prestasjon. Vi har likevel et stort potensial, og nå må vi komme oss ut av krisen med å vinne vår neste kamp, sa Wenger

Etter tre kamper ligger London-laget på 16.-plass med tre poeng. Manchester United er alene med full poengpott. Arsenals neste oppgave er lørdagens hjemmekamp mot Bournemouth.

Under det franske TV-showet ble Wenger spurt om å svare ja eller nei på en rekke spørsmål:

– Kan du trene en annen klubb igjen?

Wenger: – Ja.

– Har du vært i kontakt med PSG?

Wenger: – Ja.

– Ville du byttet ut alle trofeene dine for å vinne Champions League én gang?

Wenger: – Nei.

– Ergrer det deg at du aldri har vunnet Champions League?

Wenger: – Nei.

– Kan du vinne Premier League denne sesongen?

Wenger: – Ja.

– Er du skuffet over Arsenals overgangsvindu i sommer?

Wenger: – Nei.

