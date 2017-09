Löw gledet seg over fotballens skjønnhet

sport

– Det var flott stemning, og vi hadde det virkelig moro i Stuttgart. Dette viste hvor vakker fotballen kan være, sa han ifølge Kicker.de etter 6-0-seieren mot Norge.

– Dette var vår første hjemmekamp på lenge, og vi merket på forhånd at tilhengerne gledet seg til å se laget igjen. Selvsagt bidro vi også til stemningen med flotte kombinasjoner og mål.

Alt som manglet for Tyskland mandag var VM-billetten. Nord-Irlands seier over Tsjekkia betyr at tyskerne "bare" har fem poengs ledelse med to kamper igjen å spille og trenger et poeng eller to i oktober for å være helt sikker.

Varmet

Selv om det tyske laget var uten poengtap i VM-kvalifiseringen, var Löws spillere revansjsugne etter tribuneskandalen som overskygget seieren i Praha fredag. Timo Werner, som da ble hetset grovt av tyske tilskuere, fikk stående applaus etter sine to mål mandag.

– I dag gikk vi til verket på en helt annen måte enn i Tsjekkia. Vi var "på" fra første minutt. Formasjonen var igjen den gutta på laget har spilt i lang tid, og det gleder meg veldig at jeg greier å score like hyppig i landslaget som i klubblaget, sa Werner.

Han ble upopulær i Stuttgart da han som 20-åring forlot moderklubben til fordel for nyrike Leipzig, men mandag fikk han en varm velkomst.

– Jeg vil takke tilskuerne for det. Jeg hadde ikke ventet det, og det var spesielt å oppleve det i min hjemby. Det gleder meg veldig og betyr mye for meg, sa han.

Jubel

Ved siden av Werner fikk Sami Khedira spesiell jubel da han ble byttet inn. I likhet med fire av spillerne i Tysklands startoppstilling har han en fortid som Stuttgart-spiller, og til sin første kamp i fødebyen siden 2010 hadde Juventus-spilleren kjøpt 1200 billetter og gitt dem til vanskeligstilte barn.

Julian Draxler var blant dem som herjet med Norge, og han ble ikke imponert av motstanden.

– Vi gledet oss til å spille for et stadion full av våre fans, og derfor satte vi full fart fra første spark. Selvsagt profitterte vi også på at motstanderen ga oss mer rom enn vi pleier å få, sa han.

