Landslagssjefen tror på intens gullduell

Onsdag går startskuddet for årets eliteseriesesong for menn. Kristian Kjellings Drammen tar imot FyllingenBergen på hjemmebane. De siste seks årenes sluttspillmestre fra Elverum serieåpner mot Halden først kommende helg.

Landslagssjef Christian Berge holder de to nevnte klubbene som favoritter til å gjøre opp både seriemesterskapet og sluttspillpokalen.

– Det er nok de to klubbene som utpeker seg litt ekstra for meg. Drammen har fått hjem to veldig gode spillere som fortsatt er på toppen av karrieren. Elverum mistet på sin side veldig mange etter forrige sesong, men har erstattet dem med noen av de beste yngre spillerne, sier han til NTB.

Profiler inn

Inn i årets Drammen-tropp har den hjemvendte Tyskland-proffen Joakim Hykkerud og lynhurtige Gøran Sørheim kommet. Sistnevnte har er tilbake i Norge etter spill i danske Sønderjyske.

Elverum-trener Michael Apelgren har på sin side måttet se en rekke profiler, blant dem Petter Øverby og Erik Toft, forsvinne i sommer. Inn har flere spennende nyervervelsen kommet. Danske Kristian Krag Ørsted og svenske Richard Hanisch er to av dem. I tillegg har den regjerende mesteren hentet de to norske stortalentene Magnus Fredriksen fra Falk Horten og Kevin Gulliksen fra Bækkelaget.

Landslagssjef Berge svarer følgende på om hva som eventuelt kommer til å avgjøre gullduellen mellom seriefavorittene:

– Vinnerkulturen i Elverum er veldig spesiell. De er vant til å vinne og vet hva som skal til for å vinne, sier Berge - men er rask med å legge til:

– Men det vet også de spillerne som kommer til Drammen nå. Så det der blir en skikkelig «fight». Jeg håper den går hele veien til døra.

Arendal er utfordreren

Bak de to beste trekker landslagssjefen fram ØIF Arendal som den fremste utfordreren. Deretter blir det jevnt.

– Bodø ser fornuftige ute, Kolstad er på vei oppover og Bækkelaget overrasker hvert eneste år. De nyopprykkede lagene får det nok på sin side tøft, men sånn er det hvert år, avslutter Berge.

