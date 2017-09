Brækhus' trofaste amatørbokser klar for å ta opp arven

sport

Tønsberg-bokseren, som har vært på undercardet under samtlige av Brækhus' proffstevner i Norge, markerte seg allerede under stevnet i Oslo Spektrum i oktober 2016 da han enkelt vant sin amatørkamp og grep mikrofonen.

Med den serverte han en real seierstale, og han gjentok bedriften både under «The Nordic Rumble» i februar og i «Battle of Bergen» i juni.

Nå er 21-åringen, som er både norgesmester og nordisk mester, klar for å entre ringen på hjemmebane i Stokke.

Brækhus, som møter Mikaela Laurén i hovedkampen, forteller til NTB at det er en grunn til at Srour har fått tillit under samtlige av hennes stevner.

– Hadi er nordisk mester og ble i tillegg kåret til beste bokser i alle vektklasser. Han er den beste bokseren i Norden, og det er stort. Vi er kjempeglade for å ha Norges beste amatørbokser som proff på vårt stevne, sier hun og legger til at Srour helt klart er en bokser som kan ta opp arven når hun en gang legger hanskene på hylla og legger opp.

Møter tøff motstand

Mens resten av proffbokserne som bokser på undercardet i Stokke stilte i treningsoverdel på pressekonferansen onsdag, var Srour staselig antrukket i blå dress for anledningen.

– Hvis det er noen som ta opp arven etter Cecilia, så er nok jeg rette mannen, sier han til NTB og legger til at det blir spesielt å bokse på hjemmebane.

– Jeg vet at mange som kommer for å se på stevnet, er der for å se på meg. Det blir veldig gøy, og jeg må jo lage et show. Det er et show vi skal selge, og jeg er klar for å vise meg fram for publikum, forteller han.

21-åringen møter en tysker i lett weltervekt 21. oktober, en motstander av det tøffere slaget.

– Det er den tøffeste motstanderen på undercardet, og kanskje også hele stevnet. Jeg valgte ham selv fordi jeg ikke liker å velge en sikker variant. Jeg liker å gamble, for hvis man ikke gambler så vinner man heller ikke. Det er 50/50, men jeg er klar for å vise hvor god jeg er.

Får med seg broren

Under stevnet i Stokke får han også med seg broren på undercardet.

Ali Srour skal gå proffkamp i super fjærvekt og sørger for at to blad Srour får vist seg fram kun noen kilometer fra treningsanlegget i Tønsberg som har vært deres faste base i alle år.

– To ganger Srour fenger. Han har en helt annen stil enn meg og er mer impulsiv. Jeg har nok litt nerver med tanke på hans kamp, til tross for at jeg konsentrerer meg om min egen kamp, sier Ali Srour.

I tillegg til Srour-brødrene skal også Simen Nysæther (tungvekt) og Anders Eggan (mellomvekt) gå proffkamper under stevnet.

