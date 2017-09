Danmarks EM-sølvvinnere i konflikt med forbundet

sport

Spillerforeningen, som representerer kvinnelandslaget og U21-landslaget for menn i forhandlinger om nye avtaler, krever at spillerne skal betraktes som arbeidstakere når de er på landslagsoppdrag for DBU.

DBU er ikke enig og får støtte både fra Danmarks idrettsforbund (DIF) og Team Danmark, som tilsvarer Olympiatoppen i Norge.

– Spillere er og skal være ansatt i klubbene. Det er der de har sin daglige tilhørighet. De skal ikke være ansatt to steder, sier DIF-direktør Morten Mølholm Hansen i en uttalelse.

– Det er en ære å representere sitt land gjennom sin idrett. Prestasjoner på verdensklassenivå kan godt belønnes, men økonomisk kompensasjon skal ikke være avgjørende, sier Team Danmark-direktør Lone Hansen.

Vanskelig

Den tidligere avtalen for kvinnelandslaget og U21-landslaget løp ut tirsdag, og partene står langt fra hverandre i forhandlingene om en ny.

Da landslaget for menn fikk en ny avtale i 2015, var det etter langvarig krangel og trusler om streik.

Kvinnene er også misfornøyd med DBU på grunn av forsinket utbetaling av EM-bonusen.

Skuffet

– Jeg er skuffet over DBU. Vår bonus skulle utbetales senest søndag, og vi har ennå ikke fått noen penger. Det er fullstendig uakseptabelt at DBU ikke overholder avtalen og gir oss det vi har fortjent og krav på, skriver landslagsback og Vålerenga-spiller Theresa Nielsen i en epost til DR.

Mediesjef Jakob Høyer beklaget på vegne av DBU forsinkelsen og lovet at pengene skal betales omgående. Hver spiller i EM-troppen skal få om lag 80.000 danske kroner.

