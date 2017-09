Mbappé vil vinne alt, så raskt som mulig

sport

Da uttalte han seg offentlig for første gang siden overgangen fra Monaco ble klar i forrige uke. Han leies ut den første sesongen, men utkjøpsklausulen på 180 millioner euro som PSG utløser neste sommer, gjør ham – enn så lenge – til tidenes nest dyreste fotballspiller.

Mbappé startet pressekonferansen med å forsvare overgangen fra Monaco, før han gikk over til å snakke om ambisjonene han har med sitt nye lag.

De er ikke små.

– Jeg er en ambisiøs spiller som alltid ønsker å bli bedre. Så målet er selvsagt å score mer enn i fjor. Men personlige ambisjoner bør alltid være en del av en større ambisjon, og det er at laget skal vinne alt, sa tenåringsstjernen og fortsatte:

– Jeg sulter etter trofeer. Jeg ønsker å vinne år etter år, og jeg vil starte nå.

Farlig angrepstrio

Mbappé er blitt benket av Monaco i tre serierunder på grunn av oppstyret rundt overgangen til PSG. Der blir han lagkamerat med en annen spiller som har skapt store overskrifter med skiftet til den franske hovedstaden.

– Neymar gir selvsagt laget en ekstra bonus. Det blir ekstraordinært å spille med en på det nivået, sa Mbappé om sin nye angrepskollega.

18-åringen debuterer trolig for Paris-klubben borte mot Metz kommende fredag. Det kan bli plass til både ham, Neymar og Edinson Cavani i laget.

– Jeg har snakket med treneren, og han sier at jeg kan spille i flere posisjoner i angrep, og at det kan bli mye rotasjon. Det er ingen fast posisjon. Spør du meg nå, vil jeg si at jeg foretrekker å spille midtspiss. Spør du meg neste år, vil jeg kanskje si på vingen. Det er et bra spørsmål.

