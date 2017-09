Stöckl: – Neste gang blir det enda vanskeligere, for da begynner Isabell på skolen

sport

– Jeg utelukker absolutt ikke å bli værende i Norge (også etter at jeg gir meg som landslagssjef). Det er veldig behagelig og trygt å bo i Norge. Vi føler oss godt integrert. Vi har fått oss noen venner, og det blir flere nå som datteren vår har begynt i barnehagen. Vi får et enda bedre kontaktnett med familier i samme situasjon. Det er godt mulig at vi holder oss her en god stund til, sier landslagssjef Stöckl til NTB.

Han har akkurat skrevet under på kontrakten som gjør ham til landslagssjef i hopp til etter Beijing-OL i 2022. Stöckl har tvilt i hele sommer. Skulle han gå løs på nok en periode som hopptrener for Daniel-André Tande & Co. eller var tiden inne for å ta med seg familien hjem.

Får stadig flere venner

Valget ble Norge. Neste gang han må velge, blir valget enda vanskeligere.

– Da starter Isabell på skolen. Da må vi tenke minst fem-seks år fram i tid. Det er ikke lurt å begynne på skole her, og så tar vi henne ut etter to år og hun mister hele vennekretsen og må etablere seg på nytt når vi flytter til et annet sted. Det blir en større og vanskeligere avgjørelse som vi må ta, medgir landslagssjefen.

– Snakker dere tysk eller norsk hjemme?

– Vi snakker tysk med henne hjemme. Det er bedre at hun lærer norsk av dem som har snakket det hele livet med tanke på uttalelse, lyd og tonefall. Vi snakker norsk når vi er med folk som snakker norsk, men hjemme går det i tysk. Og det er også litt fordi det alltid er en åpning for at vi reiser hjem, sier Stöckl.

Ingen tilbud fra utlandet

43-åringen sier han er «lettet» etter samtalene med sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Ingen andre nasjoner har forsøkt å hente meg. Og det var absolutt ikke aktuelt å bli landslagssjef for noen andre nå. Jeg har ikke tenkt over det engang, men det er ikke slik at et tilbud fra et annet land hadde endret min beslutning om å bli i Norge, bemerker Stöckl.

– Om det hadde ringt en rik kineser og tilbudt 10 millioner i året fram til Beijing-OL?

– Nei, jeg er så heldig at jeg får gjøre det jeg elsker og attpåtil ha det som jobb og få betalt for det. Det handler om ikke om hvor mye jeg får betalt, men at jeg kan utgjøre en forskjell. Jeg har sett folk ta lignende jobber i utlandet, men de lyktes aldri fordi de ikke fikk reell myndighet i et system hvor de fikk brukt evnene sine fullt ut. Da har penger ingen verdi, sier Stöckl.

