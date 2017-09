Tennis: Nadal suste til semifinale

sport

Den spanske tennisstjernen vant kvartfinalekampen 6-1, 6-2, 6–2.

- Dette var en svært viktig seier for meg. Og det å vinne kampen i strake sett er virkelig gode nyheter, sa Nadal, som er i sin sjette US Open-finale.

- Dette var en god kamp fra min side. Rubljev var på sin side i kvartfinalen for første gang og gjorde flere feil enn normalt, tilføyde han.

Duellen i New York ble en real tennisleksjon fra favoritt-tippede Nadals side. Spanjolen, med 15 Grand Slam-titler på merittlista, avgjorde det første settet på bare 23 minutter til tross for at han ble brutt i sitt andre servegame.

Russiske Rubljev har tidligere trent med Nadal på den spanske ferieøya Mallorca. Onsdag fikk han en ny leksjon av samme mann. Kampen var over etter drøyt halvannen time.

Med sine 19 år var Rubljev den yngste kvartfinale-spilleren i US Open siden Andy Roddick i 2001.

I semifinalen møter Nadal enten Roger Federer eller Juan Martin del Potro. I den andre semifinalen møtes sørafrikanske Kevin Anderson og spanjolen Pablo Carreño Busta.

(©NTB)