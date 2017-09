Harrison berget spenningen

sport

Seieren gjør at laget fortsatt har sjansen til å bli grunnseriens beste lag. Det er seks poeng fram til Toronto FC, som med 56 poeng leder Eastern Conference.

Sporting ville med seier ha overtatt ledelsen i Western Conference, men laget forblir på 3.-plass to poeng bak Seattle Sounders, som topper tabellen med beskjedne 42 poeng.

Flere spillere var ikke tilbake fra landslagsoppdrag, og Andrea Pirlo fikk starte for New York City for første gang siden et 0-4-tap mot Toronto i juli. Lagets norske reservekeeper Eirik Johansen måtte se kampen i regnværet på Yankee Stadium fra benken.

