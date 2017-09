Tidligere Vålerenga-spiller ny ECA-viseformann

sport

Den 40-årige finnen spilte i sin aktive karriere to sesonger for Vålerenga før ferden gikk videre til proffspill i England, Tyskland og Sverige. I ECA representerer han Helsingfors-klubben HJK.

Han er første nordiske viseformann i ECA, og den første fra en liten og lavt rangert klubb.

– Mer enn dette vervet er jeg stolt av de konkrete forbedringer jeg har bidratt til, spesielt for mindre nasjoners klubber og for selve spillet, sier Riihilahti i en pressemelding etter valget.

Karlheinz Rummenigge takket for seg som ECA-formann etter å ha hatt vervet siden foreningen i 2008 ble stiftet som etterfølger til G14. Ny ECA-formann er Juventus-president Andrea Agnelli.

Øvrige viseformenn er Pedro López (Real Madrid), Edwin van der Sar (Ajax) og Dariusz Mioduski (Legia Warszawa).

Danske Anders Hørsholt fra FC København er et av ti «menige» styremedlemmer, sammen med representanter fra Anderlecht, Arsenal, Barcelona, Bayern München, Benfica, Celtic, Lyon, Manchester United og Paris Saint-Germain.

Gjennomslag

Under Rummenigges ledelse har ECA fått gjennomslag for en rekke av klubbenes fanesaker, som kompensasjon for lønnsutgifter til spillere i forbindelse med landslagsoppdrag, forsikring av spillere under landslagsoppdrag, færre landslagsdatoer og større innflytelse over terminlisten.

Han søkte og fikk til kompromisser som flere ganger avverget planer om en flernasjonal utbryterliga for de største klubbene. Han satte også foten ned når klubber ville boikotte landslagsfotball.

– Rummenigge var også mannen som sikret en viss balanse mellom hensynene til de store og de små klubbene, sier Riihilahti til bladet Kicker.

– Jeg representerer de mindre klubbene i ECA, og vi ba ham om å fortsette. Det ville han ikke, og det må vi respektere.

Til UEFA-styret

Under Rummenigge har ECA også sikret seg to plasser i UEFA-styret, og det nye ECA-styret nominerte Andrea Agnelli og Ivan Gazidis (Arsenal) til de plassene.

Formatet for de internasjonale klubbturneringene ble diskutert under generalforsamlingen i Genève.

– Flertallet av klubber støtter det nye formatet for mesterligaen, men europaligaen kan ha behov for noen endringer. Vi vil se nærmere på det sammen med klubbene, sa Agnelli.

– Når det gjelder klubb-VM, er dagens format ubrukelig, la han til.

Lillestrøm, Molde, Rosenborg, Strømsgodset, Vålerenga og Viking er norske medlemsklubber i ECA, som har 230 medlemmer fra 54 land. 162 av klubbene var representert i Genève.

(©NTB)