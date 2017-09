Walstad åpnet med seier i Canada

sport

Mange av verdens ypperste curlinglag deltar i turneringen i Regina i Saskatchewan-provinsen. Team Walstads åpningskamp var lenge jevn, men de norske avsluttet best.

Lagene vekslet på å ta ledelsen i de fire første omgangene, men Carruthers greide bare å utligne (til 4-4) i den femte. To norske poeng i sjette omgang ga Walstad og hans lagkamerater overtaket, og canadiernes forsøk på å slå tilbake åpnet for to «stjålne» norske poeng i siste omgang.

På Walstads lag spiller også Marcus Høiberg, Magnus Nedregotten og Magnus Vagberg.

Turneringen innledes med gruppespill i tre grupper. Torsdag venter kamp mot laget til Steve Laycock, som har rukket å spille to kamper og vunnet begge.

Fredag er det kamper mot regjerende OL-mester Brad Jacobs og John Morris før turneringen avsluttes med cupspill i helgen.

