Fire bom for Filtvedt

Filtvedt innledet med en perfekt serie med 25 treff, men har bommet to ganger i hver av de to neste. Med 71 poeng er han bare to poeng bak skytteren på 4.-plass.

Alexander Zemlin fra Russland, Milos Slavicek fra Tsjekkia og Federico Gil fra Argentina har alle nøyd seg med en bom på sine 75 første skudd. Lørdag skytes ytterligere to serier samt finale.

Tom Beier Jensen har ikke fått det til og er på 84.-plass med 66 poeng.

I skeet for kvinner ble kvalifiseringen avsluttet fredag. Barbro Breivik endte på 35.-plass og Malin Farsjø på 39.-plass, begge med 65 poeng. Den siste finaleplassen gikk på 72.

I mennenes juniorklasse er Jørgen Engen på 36.-plass med 66 poeng etter tre av fem innledende serier. Det er seks poeng opp til siste skytter som ligger an til finaleplass.

I kvinnenes juniorklasse var det ingen norske deltakere.

