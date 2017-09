Fortsatt knetrøbbel for Sjåstad Christiansen

sport

Nesten halvannet år etter at hun sist kjørte konkurranse, tok Tiril Sjåstad Christiansen en sjetteplass i verdenscuprennet i slopestyle i New Zealand i slutten av august. Det var et etterlengtet comeback etter at en kneskade og operasjoner hadde satt henne på sidelinjen i 17 måneder.

– Nå er jeg hjemme i Norge igjen. Det gikk greit der nede, men jeg hadde håpet å gjøre det enda litt bedre. Men det var jo min første konkurranse på lang tid, sier Christiansen til NTB.

– Det var spennende å være tilbake på ski i konkurranse igjen. Veldig gøy. Men jeg merker at nivået blant konkurrentene er blitt betydelig høyere, legger 22-åringen til.

Smerter

Comebacket til tross, flere operasjoner har satt sitt tydelige preg på venstrekneet.

– Jeg har fortsatt konstante smerter i kneet. Jeg er blitt vant til det, men det er kjedelig. I konkurranse er det mye adrenalin, da kjenner jeg ikke noe særlig til det. Det er mest på trening og ellers, sier hun.

22-åringen håper situasjonen skal bedre seg noe etter hvert.

– Jeg håper det kommer seg med litt skikjøring. Det gikk jo nesten fra null til hundre for meg nå, siden det var min første konkurranse på lang tid, poengterer hun.

Christiansen tror ikke hun kan få operert vekk problemet.

– Jeg prøvde et lite inngrep i sommer, men det gjorde ingen utslag. Jeg har så mange arr at det er vanskelig å se noe i det området av kneet. Jeg får bare leve med det, men jeg håper på litt bedring.

«Livredd»

22-åringen har barmarkstrening hjemme i halvannen uke. Etter det er håpet å få reise til Canada.

– Jeg og Johanne (Killi, lagkamerat) vurderer bagjump-trening (landing på oppblåsbar «bag») der borte. Det gir ikke like stor risiko som å trene på hardt underlag, sier Christiansen.

Geilo-jenta innrømmer at hun frykter en ny skade før lekene i Pyeongchang i februar.

– Jeg er livredd for å skade meg igjen før OL. Jeg vet hvor lite som skal til, noe som gjør det vanskeligere å pushe grensene enn før. Jeg må bli litt bedre på å gi slipp, sier hun.

Likevel frykter hun ikke at nettopp redselen kan koste henne edelt metall i OL.

– Jo flere skader, jo reddere blir man, men det gjelder å finne riktig balanse. Med mye skikjøring, og med et kne som kommer seg, så tror jeg det skal bli bra. Jeg skal finne fartsfølelsen og øve mye på triks framover.

Målet er fortsatt å kjempe om OL-gull.

– Selvfølgelig. Hvis ikke hadde jeg ikke giddet å holde på med dette, påpeker hun.

(©NTB)