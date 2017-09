Sandvolleyball: Begge de to norske parene røk i kvartfinalen

sport

De to norske duoene gikk videre fra åttedelsfinalen fredag, men senere på dagen ble det stopp i kvartfinalen.

Sørum/Mol måtte gi tapt med settsifrene 1-2 (18-21, 21-18. 15-13) mot den tsjekkiske duoen Ondrej Perusic/David Schweiner, mens Berntsen/Solgaug tapte med samme settsifre (18-21, 21-15, 15-11) mot den serbiske duoen bestående av Lazar Kolaric og Djordje Klasnic.

Tidligere fredag spilte duoene åttedelsfinale. Sørum/Mol vant i strake sett over de franske hjemmefavorittene Adrian Caravano/Yann Faure i åttedelsfinalen. Sifrene ble 2-0 (21-10, 22-20).

Berntsen/Solhaug fulgte opp med seier over et annet fransk par. Maxime Thiercy/Romain Di Giantommaso ble slått 2-0 (21-15, 21-17), men nå er det altså stopp for de fire nordmennene.

