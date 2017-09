Sverige får ikke flytte avsparkstid

sport

Sverige møter Luxembourg på Friends Arena 7. oktober i nest siste runde av VM-kvalifiseringen. Kampen starter 18.00, mens Hviterussland – Nederland og Bulgaria – Frankrike begge starter 20.45 samme kveld.

Svenskene ba om å få endre tidspunkt for egen kamp, men fikk avslag.

– Vi ville foretrukket at alle kampene startet samtidig slik at ingen får spille på andres resultat, sier Lasse Richt til Aftonbladet. Han er administrativ leder for Sveriges landslag.

– Samtidig forstår vi at de har villet spre kampene på ulike tidspunkt av økonomiske årsaker og av hensyn til TV-overføringer.

Frankrike topper kvalifiseringsgruppen ett poeng foran Sverige, fire foran Nederland og fem foran Bulgaria.

