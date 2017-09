Aguero ble historisk da City knuste Liverpool

sport

Kevin de Bruyne slo en perfekt stikker til Aguero, som kom løpende igjennom et åpent Liverpool-forsvar. Alene med Simon Mignolet gjorde argentineren ingen feil. Han satte inn Citys første mål og sitt 124. i den lyseblå City-drakten.

– Fantastisk kamp og en stor seier mot en sterk rival, skrev argentineren på sin Twitter-konto etter kampen.

– Og svært stolt over å ha blitt den mestscorende ikke-europeeren i PL. En stor takk går til klubben og lagkameratene mine som har gjort dette mulig, fortsatte han.

Målet var også Agueros sjette på rad i hjemmekamper mot Liverpool.

Så rødt

Lørdagens storkamp var spekket med drama. Etter 37 minutters spill ble Liverpools Sadio Mané spilt gjennom i bakrom. City-keeper Ederson gikk i duell utenfor sekstenmeteren og ble møtt med knottene til Liverpool-spilleren i ansiktet.

Dommer Jonathan Moss hentet det røde kortet fra skjortelomma, en avgjørelse som ble heftig diskutert. Ikke alle var enige avgjørelsen, en av dem var TV 2s dommerekspert Mark Clattenburg. Han mente det burde holdt med gult.

Citys keeper Ederson ble uansett liggende nede etter sammenstøtet, og etter åtte minutters medisinsk behandling forlot han banen med nakkekrage på båre.

For vanskelig

Men én mann mindre ble oppgaven vanskelig for Jürgen Klopps menn.

Åtte minutters ble lagt til i første omgang på grunn av skaden. Tre minutter på overtid jublet Gabriel Jesus for det han trodde var 2-0, men linjedommeren hadde flagget for offside. Seks minutter på overtid kunne Jesus likevel juble etter at han stanget inn 2–0 etter et glimrende innlegg fra De Bruyne.

Åtte minutter etter pause var det Fernandinho sin tur til å tre Aguero gjennom med et nydelig gjennomspill. Plutselig var Aguero og Jesus alene med keeper. Førstnevnte trillet ballen til sistnevnte, som ble tomålsscorer før han ble tatt av banen fem minutter senere.

Stilte inn siktet

City kontrollerte resten av kampen og ble ett hakk for store elleve mot ti.

Etter 77 minutter endte et glimrende kombinasjonsspill i 4–0. Ballen gikk fra De Bruyne via innbytter Leroy Sané til nyervervelsen Benjamin Mendy. Han la ballen tilbake til innbytter Sané, som sendte kula inn i nærmeste hjørne bak Mignolet.

Ett lite minutt på overtid fikk Sané ballen utenfor sekstenmeteren, stilte inn siktet og skrudde inn 5–0 med sitt andre for dagen.

Da dommer Moss blåste av kampen kunne resultatet fort vært større. Manchester City var flere ganger nære å legge på resultatet, mens Liverpool i undertall knapt skapte farligheter i annen omgang.

Neste runde tar Liverpool imot Burnley på Anfield, mens Manchester City spiller borte mot Watford.

(©NTB)