Arsenal ga Bournemouth en ny nedtur

Med tap mot Bournemouth kunne Arsenal fått sin verste start på Premier League noensinne, men etter kampen kunne både manager Arsène Wenger og supporterne puste lettet ut.

Det kan ikke verken Bournemouth-manager Eddie Howe eller klubbens tilhengere. Fire strake tap og null poeng er fasit for Joshua King og hans lagkamerater så langt.

Lørdag gikk det bare fem minutter før de rødhvite var i ledelsen. Nysigneringen Sead Kolasinac slo inn foran mål, og i et snodig forsøk på å stange ballen i nettet fikk Danny Welbeck et merkelig treff med skulderen.

Ballen gikk inn bak en forfjamset Asmir Begovic i Bournemouth-målet, og Arsenal var i ledelsen.

Dominerte

De rødhvite fra London dominerte kampen, og det var lite å si på at hjemmelaget gikk opp til 2–0 like før halvtimen var spilt.

Welbeck var nest sist på ballen da han la ballen til rette for Alexandre Lacazette. Fra sekstenmeteren smalt franskmannen ballen bak Begović, som måtte hente ut ball nummer to fra nettet.

Danny Welbeck scoret sitt tredje mål for sesongen da han etter pasning fra Aaron Ramsey la på til 3–0 tidlig i annen omgang. Plutselig sto det 3–0, og Bournemouth virket fortapte.

Bournemouth hadde lite å by på lørdag, og satte ikke Arsenal-forsvaret skikkelig på prøve, med unntak av et stolpeskudd fra veteranen Jermain Defoe i annen omgang.

Målløs King

En brennhet Welbeck kunne på sin side fort ha satt både en og to baller til i nettet, men det ble med de to fulltreffere. Welbeck ble byttet ut til fordel for Olivier Giroud på tampen.

Også superstjernen som ønsker seg bort fra Arsenal, Alexis Sánchez kom innpå det siste kvarteret. Da måtte Lacazette jogge av banen.

Verken Giroud eller Sanchez rakk og markere seg de få minuttene de fikk på banen, og kampen endte 3–0.

Joshua King, som scoret 16 mål i Premier League forrige sesong, måtte nok en gang gå målløs av banen. Neste mulighet for scoringer er hjemme mot Brighton i neste runde.

Da tar Arsenal turen til Stamford Bridge for å møte byrival Chelsea.

