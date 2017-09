Chelsea ikke bekymret for tett kampprogram

sport

Godbitene i Premier League står i kø lørdag.

Tittelforsvarer Chelsea tar turen til Leicester for et oppgjør mellom de to siste års mesterlag. Contes mannskap ligger før kampen på sjetteplass med seks poeng av ni mulige.

Tirsdag er det mesterligakamp mot Qarabag, og kampene kommer tett som hagl framover, med til sammen sju kamper på 21 dager. Det var en bekymring Conte ikke hadde i fjor, da laget hans ikke var kvalifisert til spill i Europa.

Men 48-åringen er sikker på at all treningen spillerne har lagt ned vil gi resultater også med et tett kampprogram.

– For ett år siden kjente de ikke til min oppfatning av hvordan jeg ønsker at vi skal spille, den fysiske biten og analysene. Det føles bedre nå enn ved samme tid i fjor, sier Conte.

Han kom til Chelsea før forrige sesong og vant ligaen i første forsøk.

Kan få sin debut

Danny Drinkwater kan få sin Chelsea-debut etter overgangen fra nettopp Leicester forrige uke. Overgangen skjedde så sent på Deadline Day at overgangen til Leicesters erstatter, Adrien Silva fra Sporting Lisboa, ikke gikk gjennom før overgangsvinduet var stengt

Leicester får derimot brukt Riyad Mahrez, som ikke ble solgt før fristen gikk ut. Også Jamie Vardy, som har hatt en sterk åpning for hjemmelaget, er klar for spill. Leicester har tre poeng på tre kamper og ligger på 15.-plass.

Gullkandidater møtes

Gullkandidatene Manchester City og Liverpool sparker lørdagen i gang i Manchester. Begge lag har sju poeng etter sine tre første seriekamper denne sesongen, to mindre enn serieleder Manchester United.

Anfield-laget hentet nylig Alex Oxlade-Chamberlain, og den fotrappe engelskmannen kan få sin debut mot Pep Guardiolas utvalgte. Liverpools playmaker Philippe Coutinho har begynt å trene med laget igjen etter at hans ønskede overgang til Barcelona gikk i vasken, men Jürgen Klopp mener det er for tidlig å bruke ham i kamp.

City-manager Pep Guardiola må klare seg uten en skadd Vincent Kompany

Også for disse lagene kommer kampene tett i ukene som kommer.

– Er klar mentalt

Arsenal-manager Arsène Wenger håper hans chilenske stjerne Alexis Sánchez har hodet på rett sted etter at han ikke ble solgt.

28-åringen, som er en av de viktigste brikkene i Wengers mannskap, ønsket seg bort fra klubben, men må nå bli værende, i første omgang til januar. Arsenal-manageren sier han regner med at Sanchez er klar mentalt.

Arsenal tar imot Joshua King og Bournemouth i serien. Bournemouth har fortsatt til gode å skaffe seg poeng, mens London-laget står med bare tre poeng.

Everton og Tottenham har fire poeng hver etter tre runder. Lørdag møtes lagene på Goodison Park. Med i Evertons tropp er Wayne Rooney, som blir lovet spilletid til tross for at han forrige uke ble tatt for fyllekjøring. Lørdagens kampprogram avsluttes når serieleder Manchester United tar imot et skadeplaget Stoke.

