Forfang hoppet seg ned fra pallen

sport

Tromsø-hopperen hadde et forsprang på 5,7 poeng etter et hopp på 139,6 meter i første omgang i Tsjajkovskij. Det skulle vise seg å være til liten nytte. Han landet hele 14 meter kortere i finalen.

Dermed var Forfang sjanseløs på å ta seieren, ikke minst fordi Anze Lanisek slo til med et svev på hele 143 meter. Sloveneren vant til tross for at han bare var nummer ti etter første omgang.

Det skilte til slutt 16,7 poeng mellom Lanisek og Forfang. Nordmannen var 1,2 poeng bak Denis Kornilov på tredjeplass, mens Jevgenij Klimov ble nummer to og sørget for to russere på pallen på hjemmebane.

Klatret

Robert Johansson gjorde på sin side et kjempebyks på resultatlista i finaleomgangen. Søre Ål-hopperen avanserte fra 21.- til 8.-plass etter å ha landet på 135,5 meter i finaleomgangen. Hans første hopp var på 124,5.

Halvor Egner Granerud tok 16.-plassen i lørdagens Sommer GP-renn. Han gjorde svev på 126 og 128 meter. Andreas Stjernen endte sist i finalen etter et svakt hopp på 98 meter. Trønderen hadde 121 meter i første omgang.

Verken Anders Fannemel eller Kenneth Gangnes tok seg videre til finalen. Duoen klarte bare henholdsvis 115 og 113 meter.

Tre renn igjen

Etter seks av ni renn leder Dawid Kubacki fortsatt Sommer Grand Prix sammenlagt. Polakken vant de tre første konkurransene. Han er 66 poeng foran japanske Junshiro Kobayashi.

Gangnes ligger best an av de norske med sin femteplass og 167 poeng. Han er 133 poeng bak Kubacki.

Det er nytt renn i Tsjajkovskij søndag. De to siste konkurransene går i østerrikske Hinzenbach og tyske Klingenthal 1. og 3. oktober.

