Kanté matchvinner mot gamle kjente

Den regjerende Premier League-mesteren gikk på et blytungt 2-3-tap hjemme mot Burnley forrige måned, men Antonio Conte har sørget for at sjokket ikke utviklet seg til full avsporing på linje med Chelseas fiaskosesong i 2015/16.

Blåtrøyene står med tre strake seirer etter tapet i åpningsrunden.

Sommerkjøpet Álvaro Morata tok Chelsea i tet fire minutter før pause. Spanjolen ruvet i luften og headet ballen forbi Leicester-keeper Kasper Schmeichel. Han scoret på en utsøkt ball fra landsmannen César Azpilicueta.

Det var ikke en ufortjent ledelse til bortelaget. Tidlig i annen omgang ble det enda verre for Leicester. Mot sine gamle lagkamerater skjøt N'Golo Kanté fra distanse og doblet til 2-0, men Schmeichels keeperspill var alt annet enn bra. Dansken burde avverget scoring i den situasjonen.

Chelsea så ut til å cruise inn til en komfortabel trepoenger, men keeper Thibaut Courtois skapte spenning da han på klønete vis felte Jamie Vardy. Sistnevnte tok selv den påfølgende straffen og dunket 1-2-reduseringen midt i mål. Courtois var på ballen, men klarte ikke å slå den unna.

Dessverre for hjemmepublikummet kom det aldri en ordentlig sluttspurt fra Leicester. Den sensasjonelle ligamesteren fra 2016 har tapt tre av fire kamper så langt i høst.

