Messi-show da Real Madrid snublet

Etter Barcelonas komfortable seier i kveldskampen mot byrivalen har katalanerne nå fem poengs luke på toppen av La Liga-tabellen til regjerende mester Real Madrid. Det skal laget i stor grad takke en meget opplagt Lionel Messi for.

Den lille argentineren var i solid scoringshumør hjemme på Camp Nou og avgjorde i realiteten kampen med to scoringer før pause. I annen omgang kom nummer tre. På tampen scoret midtstopper Gerard Pique og Luis Suárez hver sin gang og fastsatte sluttresultatet til 5-0.

Dermed topper Barcelona tabellen i La Liga, to poeng foran Sevilla. Sistnevnte imponerte med 3-0-seier over Eibar lørdag.

Frustrert Zidane

Like hyggelig var det ikke å være Real Madrid-spiller. Det er 21 år siden hovedstadsklubben sist startet La Liga uten minst én seier i løpet av de to første hjemmekampene. Slik ble det denne gangen. Årets første hjemmekamp endte 2–2 mot Valencia.

– Vi kan ikke være fornøyde med dette, særlig ikke med første omgang. Jeg er frustrert over målet de scoret, sa Real-trener Zinédine Zidane etter 1-1 mot Levante.

– Vi må bli mye sterkere og score først i kampene. Vi scorer i tillegg altfor få mål ut fra med antall sjanser vi skaper, tilføyde han.

Marcelo utvist

Dobbelt ille ble det for øvrig for Real Madrid at venstreback Marcelo ble vist ut minuttet før slutt. Brasilianeren gikk i bakken med Levantes Jefferson Lomar og så ut til å sparke motstanderen i situasjonen.

Det direkte røde kortet betyr at Real trolig klare seg uten Marcelo i flere kamper. Cristiano Ronaldo sto over lørdagens kamp med suspensjon, og mister også neste ligakamp av samme grunn.

Der kan i tillegg Real måtte klare seg uten Karim Benzema, som hinket av banen med skade lørdag.

Byrival Atlético Madrid kunne klatret til topps på tabellen i La Liga med borteseier over Valencia lørdag, men måtte nøye seg med 0–0 og ett poeng. Dermed fikk ikke trener Diego Simeone feire sin ferske kontraktsforlengelse med tre poeng.

