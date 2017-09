Nadal og Anderson i US-finalen

sport

31 år gamle Nadal har vært mye skadd i de siste sesongene, og tennisesset fra Mallorca var det følelsestungt å ta seg til årets tredje Grand Slam-finale.

– Dette har allerede vært en sesong full av følelser. Det betyr alt for med å være tilbake her og i toppen etter år med skader og trøbbel. Vi tror på det vi gjør, og jeg har fremdeles det som skal til. Det er det viktigste for meg, sa Nadal.

Spanjolen vant US Open-finalen i 2010 og 2013 og kan være på vei mot sin tredje finaleseier.

Argentineren Juan Martin del Potro ble nedkjempet 4-6, 6-0, 6-3, 6–2 i semifinalen natt til lørdag norsk tid.

Nadal vant Roland Garros-turneringen i Paris for 10. gang tidligere år. Det var hans 15. Grand Slam-seier. I Australian Open ble det tap for Roger Federer.

Harding

I finalen til mandag norsk tid skal han opp mot sørafrikaneren Kevin Anderson. Han vant sin semifinale med 4-6, 7-5, 6-3, 6–4 over spanjolen Pablo Carreño Busta. I likhet med Nadal er Anderson 31 år gammel, men til gjengjeld er han bare ranket som nummer 28 i turneringen.

Anderson er det første sørafrikaneren til å spille i en US Open siden 1965. Det er friske 52 år siden.

– Han er en storvokst spiller med en utrolig serve. På dette underlaget spiller han fantastisk. For tiden spiller han sin beste tennis i karrieren, sa Nadal.

Forbløffet

Anderson er overrasket selv også at han har tatt seg fram helt til finalen.

– Veien har vært lang, og dette er grunnen til at vi har jobbet så hardt over så mange år. Jeg står foran en enormt vanskelig oppgave, sa finalemannen.

Det kan hende at Anderson har rett i det. Han har møtt Rafael Nadal fire ganger i ATP-sammenheng, og hver gang er det endt med tap.

Så sent som i januar var Kevin Anderson ranket som nummer 80 i verden.

