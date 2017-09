Tottenhams nye bane med to utskiftbare gresstepper

sport

Det opplyste Premier League-klubben denne uken.

Tottenham-formann Daniel Levy har tidligere sagt at han drømmer om å eie en NFL-klubb basert i London, og det er bakgrunnen for at stadion får et kunstgressdekke for amerikansk fotball under gressteppet Tottenham skal spille Premier League-fotball på.

Klubben har allerede på plass en 10-årig avtale om at det skal spilles to NFL-kamper i året på den nye arenaen.

25 minutter

Gressteppet skal legges over det NFL-godkjente kunstgressdekket og bestå av tre deler som kan rulles inn og ut og lagres under tribunene. Det skal ta 25 minutter å bytte fra det ene dekket til det andre.

– Gressteppet skal brukes under fotballkamper, mens kunstgresset brukes under NFL-kamper, konserter og andre arrangementer, heter det i en uttalelse fra klubben.

Tottenham spiller denne sesongen sine hjemmekamper på Wembley stadion mens den nye arenaen bygges ved siden av klubbens gamle hjemmebane White Hart Lane. Klubben ventes å kunne ta sin nye arena i bruk fra sesongstart neste sesong.

Som hjemme

Levy sa i fjor til ESPN hvor lyst han har til å bruke stadion som hjemmearena for en NFL-klubb.

– Om vi en dag kommer dit at NFL ønsker en klubb permanent basert i London, vil det laget kunne føle seg hjemme på denne arenaen, ikke bare føle seg som en leietaker på Tottenhams stadion, sa han.

