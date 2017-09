Uth senket Bayern München

sport

Nordtveit fikk tillit fra start mot den regjerende mesteren på Rhein-Neckar-Arena lørdag og var med på å holde stjernegalleriet til hovedstadslaget unna scoringsprotokollen.

Den sto det i stedet Mark Uth skrevet på etter at tyskeren noterte seg for en scoring i hver av omgangene.

Håvard Nordtveit spilte hele kampen for Hoffenheim.

– Det var små detaljer som gjorde den store forskjellen i denne kampen, og vi havnet under fordi vi ikke var konsentrerte nok, sa Bayern-trener Carlo Ancelotti etter kampen.

– Det samme gjaldt for mål nummer to, og da ble ting vanskelig. Hoffenheim spilte seg inn i feltet vårt kun tre ganger og scoret på to av dem. Den siste reddet Manuel Neuer, tilføyde italieneren.

Seieren gjorde at Hoffenheim passerte Bayern München på tabellen etter å ha plukket sju poeng på de tre første serierundene. Carlo Ancelottis menn har seks poeng.

– Vi er glade for denne seieren. Vi kom dårligst ut på alle statistikker, men det betyr ingenting, sa Hoffenheim-trener Julian Nagelsmann etter kampen.

Borussia Dortmund innehar tabelltoppen med samme poengsum som Hoffenheim etter å ha spilt 0–0 mot Freiburg lørdag. Hannover har også sju poeng etter 1–1 mot Wolfsburg.

Øvrige kamper lørdag: Augsburg – Köln 3-0, Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 0-1, Mainz – Leverkusen 3–1.

