Vålerenga åpnet ny stadion med seier og rekord

sport

Oslo-klubben kunne i tillegge bokføre tilskuerrekord på øverste nivå i norsk kvinnefotball. 3541 publikummere var på plass lørdag.

Tilskuerantallet er mer enn en dobling av den forrige rekorden. I 2014 var det 1643 tilskuere på seriefinalen mellom LSK og Stabæk.

Stephanie Verdoia skrev seg inn i Vålerengas historiebøker som tidenes første målscorer på Vålerenga Stadion. Elise Krieghoff økte til 2–0 sekunder etter pause.

Med seieren trygget Vålerenga sjuendeplassen på tabellen og tok samtidig innpå Klepp på plassen foran. Klepp, som spiller søndag, har 27 poeng, ett mer enn VIF.

Guro Reiten ble tremålscorer da serieleder LSK vant 6–1 mot Røa i LSK-hallen lørdag. LSK har nå 11 poeng til gode på serietoer Avaldsnes på tabelltoppen. Sistnevnte har samtidig to kamper mindre spilt.

Grand Bodø vant på sin side 4–0 hjemme i den nordnorske duellen mot Medkila lørdag. Trine Skjelstad Jensen scoret to av målene i Nordlandshallen.

I kampen mellom Stabæk og Arna Bjørnar så det lenge ut til å gå mot 2-2, men ett mål til hvert av lagene på overtid sørget for at oppgjøret endte 3–3. Stabæk blir liggende på tredjeplass på tabellen med 32 poeng, 14 poeng bak LSK.

Kolbotn ligger ett poeng over streken med ni poeng, mens Grand Bodø ligger under med sine åtte poeng. Medkila virker fortapt med to poeng etter 17 kamper.

Søndag spilles kampene Avaldsnes–Sandviken og Trondheims Ørn–Klepp.

(©NTB)