Boasson Hagen viste storform før Bergen-VM

Edvald Boasson Hagen forsøkte å gå solo i avslutningen av den sjuende etappen lørdag, men mislyktes og måtte se Dylan Groenewegen ta seieren.

Det var en revansjelysten nordmann som gjorde nok et forsøk på avslutningsetappen søndag, og til tross for at feltet nærmet seg kraftig inn til Cardiff holdt Dimension Data-rytteren unna.

– Det var veldig godt å få avslutte med en seier. Jeg kom meg med i første gruppe, og det var kaldt og det regnet, men jeg hang med og allerede før etappen planla jeg et angrep. Det var mange svinger på slutten, og det gikk. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å sikre seieren, sa Boasson Hagen i seiersintervjuet.

Planlagt angrep

– Jeg hadde en plan om å gå med 2,5 kilometer igjen. Det var mange svinger derfra og det regnet. Det var ikke mye om å gjøre, men det var nok denne gangen. Jeg klarte det, la han til.

Alexander Kristoff ble nummer tre på etappen etter å ha blitt annenmann i spurten i hovedfeltet. Katusha-rytteren ble slått av argentinske Maximillian Richeze og sin landsmann Boasson Hagen.

Klatret i sammendraget

Boasson Hagen hadde også sammenlagtseieren i bakhodet da han viste fram kjempekreftene, men Lars Boom sikret rittseieren med åtte sekunders margin på nordmannen, som tok andreplassen.

– Jeg prøvde å ta så mange sekunder jeg kunne underveis, og det er bra å klatre noen plasser i sammendraget. Det gir meg en bra avslutning på rittet, sa Boasson Hagen.

30-åringen har hatt mye stang ut i Storbritannia, og har blitt dømt bak på målfoto to ganger, i tillegg til at han ble fratatt en seier for å ha blokkert Elia Viviani på oppløpet. Søndag gikk alt nordmannens vei.

Om nøyaktig to uker skal Boasson Hagen og Kristoff sykle VM-fellesstarten på hjemmebane i Bergen.

