Håndball: Halden hadde Elverum i kne

På et tidspunkt i annen omgang ledet gjestene fra Halden med fem mål søndag. Da så det mørkt ut med tanke på seier for favoritt-tippede Elverum.

En solid sluttspurt avverget imidlertid det som kunne blitt en tung start på sesongen for hedmarksklubben.

Elverum kom bakpå allerede fra start i egen hall, men fikk etter hvert fart på maskineriet og ledet på det meste med tre mål før pause. Da så mannskapet til Michael Apelgren ut til å være på rett spor, men også andre omgang ble en tung affære.

Ti minutter ut i omgangen ledet Halden plutselig 27-22.

William Nygaard ledet an for gjestene med sine ti mål. Kevin Gulliksen ble toppscorer for Elverum med åtte.

Elverum er sammen med Drammen og ØIF Arendal utpekt som de største favorittene i årets eliteserie for menn. Både Drammen og Arendal åpnet med storseire.

