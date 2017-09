Prestisjeseier for Ødegaard og Thorsby

sport

Begge lag var ubeseiret før tidligkampen i den nederlandske æresdivisjonen. PSV kunne attpåtil vise til tre strake seirer og full poengpott. Men i Heerenveen ble det bråstopp for fjorårets Champions League-deltaker.

Etter bare tre minutter fikk Arber Zeneli stjernetreff. 22-åringen kunne uhindret løpe flere meter med ballen i beina og fikk i tillegg god tid til å lade skuddfoten fra 25 meter. Skuddet sneiet innom Jeroen Zoets keeperhansker og i nettmaskene.

Den vakre scoringen skapte naturligvis god stemning på stadion. Under tre minutter senere kunne de frammøtte slippe jubelen løs igjen. Reza Ghoochannejhad la på til 2–0 fra kort hold på et innlegg fra Denzel Dumfries.

Utvisning

Thorsby var i nærheten og øynet sitt femte seriemål på fire kamper, men det var Ghoochannejhad som fikk en fot på ballen.

Det var svært lite som stemte for PSV i solskinnet søndag. Åtte minutter før pause gikk rullegardinen ned for storlagets mexicanske landslagsspiller Hirving Lozano. Med synlige knotter meide han ned Dumfries. Det førte til et korrekt rødt kort.

Den stygge taklingen kom etter at Dumfries hadde spilt flotte kombinasjoner med Ødegaard.

Næss-debut

Sistnevnte hadde sine muligheter til å komme i målprotokollen. Rett før pause tvang han fram en redning fra Zoet, og etter en time skjøt han et frispark like over mål.

Ghoochannejhad kunne blitt tomålsscorer, men iraneren måtte se sitt straffespark etter 75 minutter bli reddet av PSVs sisteskanse.

To minutter senere ble Ødegaard tatt av banen til fordel for Marcos Rojas.

Mot slutten av kampen debuterte Nicolai Næss for Heerenveen. Den tidligere Stabæk-spilleren kom innpå i det 82. minutt. Han ble hentet til klubben på tampen var overgangsvinduet.

Etter fire kamper står Heerenveen med åtte poeng. Laget har to seirer og to uavgjort.

(©NTB)