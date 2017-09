Sarpsborg spolerte Vålerengas stadionåpning

sport

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, tok et symbolsk avspark med en fin innsidepasning på det som var en festdag for Vålerenga, men derfra og ut var bortelaget som hadde mest å feire på det nye kunstgresset på Valle.

Ole Jørgen Halvorsen og Krépin Diatta scoret målene for Sarpsborg da Vålerenga tapte sin første kamp på ny stadion. Magnus Lekven ble hjemmelagets første målscorer på Vålerenga stadion.

– Det er skuffende. Vi hadde gledet oss til åpning av ny stadion. Vi blir veldig giret, men vi fikk det ikke ut. Det var ikke helt vår dag i dag. Det er skuffende, sa Lekven til Eurosport etter kampen.

Sarpsborg setter press på serieleder Rosenborg, og har ett poeng ned til Brann som vant vestlandsderbyet mot Sogndal lørdag. Vålerenga har på sin side seks poeng ned til Tromsø under nedrykksstreken.

– Jeg er lei meg i dag, rett og slett. Skuffet. Veldig skuffet. Vi må også gi kreditt til Sarpsborg 08 som er et godt fotballag. Det er det ikke tvil om. De spiller med selvtillit, løpskraft og har individuelle ferdigheter som kan vinne kamper. Det er ikke tilfeldig at de er der i dag, men jeg forventet mer av oss. At vi skulle skape mer trøkk på motstanderens mål. Det fikk vi ikke til. Det gjør vondt. Jeg må innrømme det, sa Vålerenga-trener Ronny Deila

Stemning

Det var en formidabel åpning på kampen på tribunene, og spillerne gjorde sitt beste for å følge det opp på banen. Patrick Mortensen var nære å gi Sarpsborg ledelsen etter sju minutter, men danskens heading gikk via Robert Lundström og ut. Dommer Svein Oddvar Moen pekte likevel på femmeter.

Vålerenga kom mer med i kampen utover omgangen, men det var Ole Jørgen Halvorsen som kom først på scoringslista. I etterkant av en corner fikk Joackim Jørgensen god tid til å sikte på foten til Halvorsen innenfor 16-meteren, og 30-åringen fikk fulltreff og banket ballen ned i hjørnet på helvolley.

Adam Larsen Kwarasey vartet opp med en strålende redning seks minutter senere slik at Diatta ble nektet scoring.

Fikk perlescoring

Henrik Kjelsrud Johansen fikk Vålerengas første og største sjanse i første omgang, men ballen skled av panna til spissen etter et strålende innlegg, og ballen seilet utenfor stolpen fra kun tre meter.

Samme mann fikk en ny mulighet rett før pause, men heller ikke denne gangen fikk han ballen på mål.

Sarpsborg var best i starten av andre omgang, og en ny redning fra Kwarasey holdet hjemmelaget inne i kampen. Joachim Thomassen ladet kanonen, men keeperen slo ballen i stolpen og ut i det 51. minutt.

Seks minutter senere satt den imidlertid for bortelaget. Mortensen spilte Diatta alene med keeper, og den talentfulle unggutten plasserte ballen i lengste hjørne via stolpen og inn.

Etter at 17.011 var offentliggjort som den nye tilskuerrekorden på stadionet, ga Lekven Vålerenga-fansen noe å juble for på tampen. To minutter på overtid tok han ned ballen på brystet før han banket ballen i stolpen og inn fra langt hold på vakkert vis.

