Useedede Stephens vant US Open for kvinner

I finalen slo hun amerikaneren Keys komfortabelt 6-3, 6–0. Kampen varte kun i 61 minutter, og det var Stephens' første Grand Slam-tittel.

– Jeg finner ingen ord som kan beskrive hva jeg føler eller hva som skulle til for å få meg hit, sa Stephens.

– Hvis du hadde sagt til meg for noen måneder siden at jeg skulle stå her og holde dette trofeet hadde jeg blitt veldig glad og stolt av meg selv, la hun til.

Etter operasjonen i januar, kunne ikke Stephens gå på en måned. I mai var hun tilbake på tennisbanen. Siden august har hun spilt seg opp fra 957.-plass på verdensrankingen til 83.-plass.

Stephens er den andre useedede kvinnen til å vinne turneringen som begynte i 1968.

