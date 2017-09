Sjögren tar selvkritikk etter EM, men får både ris og ros

sport

Norge tapte alle sine tre kamper og scoret ikke et eneste mål i sluttspillet.

– Vi er alltid ydmyke og ser etter forbedringspunkter, særlig etter et EM-sluttspill som var så skuffende. Ærlige og tydelige tilbakemeldinger er viktig for meg som trener, og jeg er i all hovedsak enig tilbakemeldingene, sier Sjögren i en pressemelding fra NFF.

– Vår egen evaluering viser at vi ikke traff godt nok på kampgjennomføring og en del taktiske valg, og det må jeg som landslagssjef ta ansvar for. Vi trenger å gjøre enkelte justeringer i faser av spillet der arbeidet med å forbedre forsvarsspillet vil få høy prioritet. Effektiviteten i angrepsspillet må naturligvis også forbedres. 36 avslutninger uten mål er ikke bra nok.

Storstjernen Ada Hegerberg ga seg på landslaget nylig og kom med besk kritikk da hun sa farvel.

I evalueringen fra spillerne kommer dette fram som det mest negative:

Etterspør høyere prioritet av forsvarsspillet. Ta vare på den norske kulturen i forsvarsspillet.

Tøffere spillsekvenser på trening, mer 11 mot 11.

Enda tøffere tilbakemeldinger i trening og kamp.

Bedre «debrif» før avreise etter EM.

For kort precamp, for få treninger til å bygge relasjoner og planlegge formtopp.

Tøft kampprogram i Eliteserien inn mot precamp gir slitasje.

Bra

På plussiden er dette hovedpunktene troppen gir i evalueringen:

God struktur og plan for samlingene.

Forberedt til møter, systematiske og strukturerte og tro mot egen filosofi.

Tydelig spillestil.

Individuell oppfølging med video og samtaler mellom tiltak.

Oversiktlige møter og video fra trening og kamp – ga mye info om motstander og eget lag.

Tydelig utarbeidelse av verdier – slik skal vi ha det i laget.

Norge starter VM-kvalifisering mot Nord-Irland fredag.

(©NTB)