Dansk landskamp avlyst på grunn av konflikt

Det bekrefter Danmarks fotballforbund DBU.

– Dette er en dypt beklagelig situasjon, og vi er virkelig lei oss for å måtte skuffe de mange tilhengerne som, akkurat som oss, har gledet seg til denne fotballfesten, sier elitesjef Kim Hallberg i DBU.

– Det er ergerlig og uholdbart at vi ikke kan gjennomføre en utsolgt landskamp og hyllest av kvinnelandslaget på grunn av faglige uenigheter, legger han til.

Konflikten dreier seg om at spillerne på Danmarks kvinnelandslag, samt U21-landslaget for menn, for øyeblikket står uten en landslagsavtale. EM-sølvvinnerne er ikke enige med DBU om økonomiske og andre vilkår for framtiden.

Nederland vant EM på hjemmebane i august, og slik sett skulle fredagens landskamp ha vært en revansjmulighet for Danmark.

Kommende tirsdag starter danskene VM-kvalifiseringen borte mot Ungarn. I den kampen kan de ble nødt til å stille opp med et lag blottet for profiler dersom konflikten ikke er løst.

