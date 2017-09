Elyounoussis Qarabag sjanseløse mot Chelsea

sport

De regjerende Premier League-mesterne fra London var kjempefavoritter foran kampen og viste raskt hvorfor.

Allerede etter fem minutter var Pedro frampå og satte inn 1–0 på et strålende skudd fra 20 meter. Den målgivende pasningen kom fra brasilianeren Willian.

Tarik Elyounoussi, som kun fikk med seg det siste snaue kvarteret av kampen som innbytter, måtte fra benken se Chelsea-keeper Thibaut Courtois slå den målgivende pasningen til 2–0.

Vingbacken Davide Zappacosta fikk ballen fra sisteskansen på egen halvdel og løp over hele banen. Avslutningen som fulgte var fra øverste hylle. Fra over 25 meter og ute ved sidelinjen fyrte han løs og fikk se ballen suse inn ved nærmeste stolpe.

To ligaer

Qarabac, som slo ut Ståle Solbakkens FC København i mesterligakvalifiseringen, var mer eller mindre sjanseløse på Stamford Bridge og ble regelrett feid av banen.

Ti minutter etter sidebytte økte César Azpilicueta til 3–0 på en flott heading etter at Cesc Fàbregas hadde servert ballen med en utsidepasning.

Ydmykelsen stoppet ikke der. Nysigneringen Tiemoue Bakayoko fikk deretter ballen rett i beina fra en motstander inne i feltet og banket enkelt inn 4–0.

Michy Batshuayi økte til både 5–0 og 6-0, hvilket ga Antonio Conte en flott mesterligastart i styrtregnet i London.

Målløst i Roma

I den øvrige kampen i gruppe C tok Roma imot Atlético Madrid. Det oppgjøret endte på mirakuløst vis målløst til tross for at begge lag hadde flere kjempesjanser underveis.

Nærmest scoring var Roma før pause, men avslutningen ble reddet på streken av en Atletico Madrid-spiller.

