Enkelt for United mot «Moi» og Basel

Den norske landslagsprofilen og hans lagkamerater var ikke levnet rare sjansene foran møtet med Premier League-leder Manchester United, og oppgaven skulle da også vise seg å bli for tøff. Kampen endte til slutt 3-0.

Marouane Fellaini har ikke fått mange sjansene så langt i ligaen denne sesongen, men tirsdag var belgieren med i Uniteds startoppstilling. Ti minutter før sidebytte takket han for tilliten ved å sende de røde djevlene i ledelsen.

- Jeg fortsetter å si det samme om Fellaini. Han er en spiller med spesielle kvaliteter og han gir meg flere handlingsmuligheter. Han er en av mine mest viktige spillere, sa United-manager Mourinho om belgieren med den store hårmanken.

Ashley Young slo et godt innlegg, og inne foran mål var Basel-spillerne sjanseløse i den påfølgende hodeduellen mot Fellaini. Den høyreiste stanget enkelt inn ledermålet til ellevill jubel fra hjemmefansen i striregnet på Old Trafford.

Young var for anledningen kaptein på United-skuta.

– Vi fikk en flott start på mesterligaen, spesielt ettersom vi spilte hjemme. 1-0-scoringen kom på rett tid, ellers kunne vi fort blitt frustrerte. Utover i annen omgang klarte vi å skape nok sjanser til å vinne klart, sa Young til MUTV.

«Moi»-sjanse

Ledermålet var én av få store sjanser i første omgang. Hjemmelagets andre soleklare måltilbud hadde lagets armenske playmaker Henrikh Mkhitaryan da han møtte et innlegg fra måltyven Romelu Lukaku midtveis i omgangen. Avslutningsforsøket smalt i stolpen.

Basel var også på et par halvfarlige visitter, men evnet ikke å sette United-keeper David de Gea på de helt store prøvene.

Etter pause fortsatte United-dominansen på eget gress. Romelu Lukaku ble hentet til United for rundt 750 millioner tidligere i sommer, og belgieren har fått en kanonstart på Old Trafford. Tirsdag scoret han igjen.

Åtte minutter var spilt av annen omgang da Lukaku stanget ballen i mål etter et godt innlegg fra Daley Blind.

Like etterpå kunne Mohamed Elyounoussi ha skapt ny spenning etter å ha lurt Uniteds svenske midtstopper Victor Lindelöf, men avslutningen fra spiss vinkel via keeper de Geas hansker og over.

– Tre poeng er viktig å få med seg hjemme. Fram til 2-0 var vi trygge og spilte med selvtillit. Etter scoringen sluttet vi å spille seriøst og vi tok feil avgjørelse. Vi kunne havnet i trøbbel, sa Mourinho til BT Sport.

– Vi spilte fantasifotball – Playstation-fotball – jeg likte det ikke med flikker og triks. Vi gamblet og du må ha respekt for din motstander. Jeg vet ikke om måldifferansen får noen betydning, men vi mistet våre posisjoner og tapte ballen litt for lett. Jeg liker ikke at spillerne blir så avslappet, sa han.

Perfekt start

I stedet la innbytter Marcus Rashford på til 3-0 på tampen av kampen etter forarbeid av Lukaku og Fellaini.

Med tirsdagens seier fikk United-manager Jose Mourinho akkurat den starten han ønsket seg på årets mesterliga.

United-sjefen byttet ut hele sin faste forsvarsfirer til tirsdagens mesterligaåpning. Svenske Victor Lindelöf fikk en sjelden sjanse i midtforsvaret etter sommerens overgang fra Benfica. Med seg hadde han Chris Smalling.

Ashley Young og Daley Blind utgjorde backparet.

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Basel på Old Trafford.

Den øvrige kampen i mesterligaens gruppe A, mellom portugisiske Benfica og russiske CSKA Moskva, endte i 2-1-seier og tre poeng til CSKA. Timur Zjamaletdinov ble matchvinner 19 minutter før full tid.

