Gigantmøte mot Real Madrid viktigere enn RBK for Real Sociedad

Allerede søndag kommer Cristiano Ronaldo og co. til San Sebastian for La Liga-kamp. Større blir det nesten ikke på Anoeta-stadion. Seier der kan sende baskerne alene opp i tabellteten.

Derfor er det også dét oppgjøret som virkelig preger oppkjøringen til RBK-kampen.

– Vi ønsker å fortsette med seirer. Det blir ikke lett mot Rosenborg, og etter den kampen skal vi møte Real Madrid, sier Asier Illarramendi til Real Sociedads hjemmeside.

– Starten på sesongen har vært perfekt for vår del.

Illarramendi spilte 59 kamper for Real Madrid (2013-15) før han returnerte til Real Sociedad.

San Sebastian-klubben har bøttet inn mål og vunnet to av tre ligakamper på utebane. Rosenborg møter et meget godt lag torsdag i åpningen av puljespillet i europaligaen.

Adnan Januzaj kom fra Manchester United i sommer og fikk sin debut for Sociedad sist helg. Da ble det 4-2 borte over Deportivo La Coruna.

– Vi har en viktig kamp torsdag, og den sikter vi mot å vinne. Så er det Madrid. Det er et lag alle ønsker å slå, sier Januzaj til klubbens TV-kanal.

Han skrev under en femårskontrakt med Sociedad etter at United-oppholdet ikke ble som han hadde sett for seg.

Vardar Skopje (Makedonia) og Zenit St. Petersburg (Russland) er også med i RBKs gruppe.

