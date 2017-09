Lillehammer vant intenst mjøsderby

sport

Lillehammers David Morley ble det store helten da han satte inn kampens avgjørende scoringer i tredje periode. Det ble en fortjent seier ettersom Lillehammer førte hele kampen i målprotokollen.

Gjestene spilte enkel og effektiv ishockey, og gjorde det samtidig vanskelig for hjemmelaget å spille seg til store og gode målsjanser.

Etter en målløs og litt kjedelig åpningsperiode var det gjestene fra Lillehammer som tegnet seg først i målprotokollen. Bortelaget utnyttet to strake overtall og tok ledelsen. Stephan Vigier gjorde sitt første mål for sesongen da han satte inn 1-0.

Storhamars Christian Larrivée hadde fire målgivende pasninger i åpningskampen mot Vålerenga, men i første hjemmekamp scoret han selv godt assistert av Kodie Curran.

Det gikk derimot ikke lenge før Sondre Bjerke slo til med et lurt skudd fra blålinjen. Pucken gikk mål bak Oscar Östlund til ny ledelse til gjestene.

Larrivée scoret sitt annet mål da han utlignet til 2-2 i overtall.

David Morley gjorde så alt riktig da han gled gjennom Storhamar-forsvaret og satte inn 3-2 til ny Lillehammer-ledelse.

Lars Løkken Østli rotet det skikkelig til da gjestene gikk opp i 4-2. Han tok pucken bak eget mål med én mann mindre på isen og la en pasning inn foran eget mål rett på køllebladet til en Lillehammer-spiller. Morley fikk det dermed enkelt med å gjøre sitt annet mål for kvelden.

Det hjalp lite at Larrivée reduserte til 3-4 med sitt tredje mål for kvelden. Patrick Thoresen hadde for øvrig målgivende pasning på den scoringen. Det var den hjemvendte proffens første målpoeng denne sesongen.

(©NTB)