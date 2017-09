Branndrama for J19-landslaget

sport

Brannvesenet kom til stedet og holdt på med slukningsarbeid i over en halvtime. Det ble etter hvert besluttet at det siste drøye kvarteret ikke kunne spilles onsdag. Senere ble det bestemt at det heller ikke skal skje senere, og at Norges seier blir stående.

Det var første kamp i en turnering. Norge møter Sverige fredag og Nederland mandag.

Norges nye J19-landslag var best i onsdagens kamp og skapte store sjanser både før og etter at Emilie Nautnes scoret det eneste målet i det 35. minutt.

Sophie Roman Haug nikket i tverrliggeren allerede etter to minutter, og Camille Huseby traff stolpen to minutter senere. Sveitserne hadde også en redning på streken før Nautnes scoret.

– Vi startet kampen veldig godt, og jeg synes vi var gode de 74 minuttene kampen varte. Vi talte 8-2 i sjanser til oss, og Sveits hadde sin første etter 60 minutter. Dette var en god start, sa landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no.

Branndramaet gjorde at Norges J19-lag måtte vente en times tid med å innkassere sin første seier, men Norges Fotballforbund offentliggjorde UEFAs avgjørelse via Twitter onsdag kveld.

– Det ble for mørkt til å fortsette kampen. Det var en helt riktig avgjørelse, sa Lexerød.

(©NTB)