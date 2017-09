Drammen på tabelltopp

sport

Gøran Sørheim fulgte opp med sju mål og hjemvendt bundesligaproff Joakim Hykkerud med seks da Drammen vant foran 1511 tilskuere i Bodø. Hjemmelaget ledet med ett mål halvveis, men gjestene avsluttet best.

Drammen har innledet sesongen godt og slo FyllingenBergen hjemme i serieåpningen. Bergenslaget slo tilbake onsdag med 32-24 over Sandnes, som dermed er første lag med to tap.

Jostein Epland scoret åtte mål for FyllingenBergen.

Mamelund-comeback

Erlend Mamelund gjorde comeback for Haslum i 21-21-kampen hjemme mot ØIF Arendal onsdag, etter å ha mistet bare én kamp siden han la opp. Han tro til etter at kaptein Anders Røe brakk nesen i serieåpningen.

– Jeg tror jeg aldri har vært i så dårlig form noen gang. Jeg har ikke trent, bare kost meg, sa Mamelund til Budstikka.no rett før seriestart, men han scoret fire mål onsdag og hjalp Haslum å dra i land ett poeng.

Magnus Søndenå var Haslums toppscorer med fem mål, Sondre Paulsen scoret like mange for ØIF Arendal. Begge lag står med tre poeng etter to kamper.

To uten poengtap

Bare halvparten av 2. serierunde ble spilt onsdag. Runden fortsetter med to kamper søndag og avsluttes 23. september. Bækkelaget er eneste lag som kan slutte seg til Drammen på 4 poeng, men da må sterke Elverum slås søndag.

Alle de ti andre lagene i eliteserien har allerede avgitt poeng.

