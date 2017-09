Kane og Ronaldo herjet i mesterligaen

sport

Kane la opp til det første målet og scoret de to siste da Tottenham la Wembley-forbannelsen bak seg med 3-1-seier over et Borussia Dortmund-lag som var ubeseiret siden april.

I sin første kamp siden han ble straffet for å dytte dommeren i den spanske supercupen scoret Ronaldo de to første målene da Real Madrid slo APOEL Nikosia 3-0 og tok en foreløpig ledelse i den tøffe gruppen.

Han traff også tverrliggeren og fikk to mål annullert for offside da Real Madrid startet jakten på sin tredje strake mesterligatittel.

– Han er alltid der når vi trenger ham, og han scorer alltid. Jeg håper han fortsetter slik. Vi trengte en god start på mesterligaen, sa trener Zinédine Zidane.

For tidligere Vålerenga-spiller Ghayas Zahid ble det en stor kveld tross tapet. Han kom inn for APOEL i det 73. minutt på Santiago Bernabéu og fikk i en snau halv omgang prøve seg mot noen av verdens største stjerner.

Punktert

Fra benken hadde han sett Real Madrid avgjøre kampen. Det første målet kom allerede i det 12. minutt, da Isco satte fart mot gjestene forsvar og skjøv ballen ut til Gareth Bale på venstresiden. Motsatt løp Ronaldo seg rutinert fri fra sin motspiller og i posisjon til å møte det flate innlegget og score fra spiss vinkel.

Målet som punkterte kampen kom tidlig i annen omgang og var litt billig. Et Real Madrid-innlegg var innom to APOEL-spillere før det traff skulderen til Roberto Lago. Ronaldo skjøt straffesparket i mål, til hans 107. mesterligascoring.

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos ville være med på moroa. I det 61. minutt spurtet han inn i feltet på en kontring og var i målgården da Bale nikket innlegget mot ham. Med en motspiller på skulderen brassesparket midtstopperen ballen i mål.

Målrush

Publikum trengte ikke å vente lenge på mål i London heller. Borussia Dortmund var uten baklengsmål på bortebane i 331 minutter da Kane i det 4. minutt spilte fram Son Heung-min. Sørkoreaneren herjet med Sokratis Papastathopoulos og scoret fra spiss vinkel.

Det gikk bare noen minutter før Andrej Jarmolenko utlignet med et vakkert mål, men før kvarteret var spilt var Tottenham foran for godt. Kane leverte en god kopi av Sons mål da han herjet med Ömer Toprak og scoret ved nærmeste stolpe.

Gjestene hadde ballen mest på Wembley, men Tottenham var giftigere, og Kane satte inn 3-1 etter en time. I hans fjerde mesterligakamp var det spissens fjerde mål.

– Det var veldig viktig å vinne, og vi er veldig glade nå. Kane var fantastisk, og vi var svært effektive, sa manager Mauricio Pochettino etter Tottenhams tredje seier på 13 Wembley-kamper.

Eneste skår i gleden var Jan Verthongens utvisning på overtid.

Kane har langt igjen til Ronaldos målfangst, men onsdag var han på høyde med portugiseren og ga Tottenham en vel så god start på mesterligahøsten som Real Madrids.

