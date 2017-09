sport

Med seg får Kristoff Tony Martin, Reto Hollenstein, Tiago Machado, Michael Mørkøv og Nils Politt.

VM i Bergen innledes med kvinnenes lagtempo lørdag. Mennenes ritt følger. Begge kjønn skal kjøre 42,5 kilometer.

Kristoff skal ikke kjøre den individuelle tempoen under VM, men han deltar for det norske laget under den avsluttende fellesstarten søndag 24. september.

