Usikkert hvor lenge Pogba er ute

sport

Pogbas første kamp som United-kaptein varte i 18 minutter mot Basel. Den franske stjernen haltet av banen med det som så ut som en hamstringskade. Etter kampen ble den franske landslagsspilleren sett forlate Old Trafford på krykker.

United-manager Jose Mourinho sier han ikke vet hvor alvorlig skaden er.

– Jeg vet ikke. Men det kan se ut som en muskelskade. Erfaringsmessig kan en muskelskade sette deg ut av spill et par uker, sa Mourinho etter kampen.

Men skaden virker ikke å bekymre den portugisiske manageren, som sier han har en tropp som er godt rustet mot skader.

– Hvis ikke Pogba kan spille kan vi bruke Ander Herrera, Michael Carrick, Marouane Fellaini eller Nemanja Matic, sa Mourinho.

United-treneren lovet en oppdatering på Pogbas skade på pressekonferansen før søndagens Premier League-kamp mot Everton på Old Trafford.

Marouane Fellaini, som kom inn for Pogba, satte inn Uniteds første mål knappe 15 minutter etter at han kom på banen. Romelu Lukaku og Marcus Rashford satte inn kampens to siste mål i Uniteds 3-0-seier mot Basel.

(©NTB)