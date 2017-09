sport

På sin Facebook-side la 33-åringen onsdag ut et bilde av seg selv med krykker, og hun skrev at hun har reist hjem etter å ha skadet seg under trening i Argentina.

Ifølge FIS er det frykt for at hun har ødelagt korsbåndet.

Zuzulova var toer bak amerikanske Mikaela Shiffrin i slalåmcupen forrige sesong. Hun vant ett verdenscuprenn og var toer bak Shiffrin i fire andre.

Zuzulova mistet Sotsji-OL i 2014 på grunn av en korsbåndskade.

