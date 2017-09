Arsenal snudde mot Köln i 2. omgang

sport

Arsenal-stjernen Alexis Sánchez gjorde alt selv da han tok ballen med seg fra utpå kanten og driblet seg gjennom feltet før han banket ballen i mål fra 18-19 meter. Da var det spilt 67 minutter av kampen.

Den spanske kantspilleren Héctor Bellerín satte den siste spikeren i kista med sin 3-1-scoring snaue ti minutter før slutt.

Sanchez har denne sommeren gitt klare signaler om å ville vekk fra klubben og det var årsaken til at han har måttet nøye seg med spill i europaligaen.

Arsène Wenger gikk ut før kampen og sa at europaligaspill er underordnet Premier League. Derfor var det ikke førsteoppstillingen han valgte å bruke torsdag. Likevel angrepsrekken med Theo Walcott, Olivier Giroud og Alexis Sánchez burde likevel ha skapt mer enn de fikk til i 1. omgangen.

Mesut Özil, Danny Wellbech og Alexandre Lacazette fikk alle hvile med tanke på søndagens viktige Premier League-oppgjør mot Chelsea.

Hektisk

Det var kanskje mer spennende det som skjedde utenfor stadion i timene før kampen. Det var kaotiske tilstander i Londons gater da nærmere 20.000 elleville Köln-fansen marsjerte mot Emirates Stadium for å møte Arsenal i europaligaen.

Det ble såpass hektisk at arrangørene valgte å utsette kampen i en time. Bortelaget hadde kun fått 2900 billetter, men godt over det femdoble hadde tatt turen til den britiske hovedstaden i håp om å komme inn for å følge laget sitt i europacupen for første gang på 25 år.

Peter Stögers menn fikk en flott start på kampen. Arsenals sisteskanse for anledningen colombianske David Ospina var langt ute for å ta et gjennomspill, men avklaringen endte rett i beina på Jhon Cordoba som satte ballen i det åpne målet fra distanse på sin landsmann.

De nesten 3000 Köln-fansen skapte en utrolig stemning med sine taktfaste trommer. Trommene stilnet derimot fullstendig for en stakket stund da innbytter Sead Kolasinac banket inn utligningen etter 49 minutter. Han fikk ballen rett på venstrebeinet innenfor 16-meteren og lot seg ikke be to ganger.

Uavgjort i Beograd

I den andre kampen i gruppe H mellom Røde Stjerne og BATE Borisov endte 1-1 etter at først hjemmelaget fra Beograd hadde gjort 1-0 ved Nemanja Radonjic og Nikolaj Signevitsj sto for utligningen.

