Djupvik trekker seg som skiskyttersjef – blir sjef i Start

sport

Norges Skiskytterforbund bekreftet Djupviks tidligere torsdag. Like etter meldte TV 2 at Djupvik har fått nye oppgaver. Djupvik blir trolig presentert som Starts nye tilskudd på en pressekonferanse klokken 15.00.

«Djupvik har meddelt oss at han slutter som idrettssjef i NSSF. Djupvik har bosatt seg i Kristiansand, og det er av omsyn til familien at han slutter», heter det i en uttalelse fra forbundet.

– Det er aldri god timing å forlate et lag i en OL-sesong, men jeg har fått et tilbud på mitt nye hjemsted som jeg ikke kunne si nei til. Som firebarnsfar med to små tvillinger er det vanskelig å være på topp på både hjemme- og bortebane til enhver tid, sier Djupvik.

– Jeg forlater et supert team som har alle forutsetninger for å levere toppresultater denne sesongen. Vi har erfarne trenere og et solid støtteapparat som har jobbet godt med å planlegge OL-sesongen, så min avgang vil ikke være kritisk for gjennomføringen av sesongen. Der er jobben alt gjort, tilføyer han.

Forstår valget

42 år gamle Djupvik ble ansatt som skiskytternes idrettssjef i 2014. Da ble han forespeilet en mer administrativ rolle der han skulle følge opp den sportslige strategien, i tillegg i å ha et kommersielt ansvar.

Arbeidsoppgavene og belastningen over tid skal ha blitt stor.

Skiskytterforbundets generalsekretær Rakel Rauntun sier at forbundet respekterer idrettssjefens valg om å fratre.

– Morten Djupvik har gjort en strålende jobb for oss, og vi synes det er leit at han forlater oss. Vi har likevel stor forståelse for valget hans, og respekterer ønsket hans om å bo og jobbe på samme sted som familien sin. Det sportslige grunnlaget og planene for sesongen er lagt, og vi er i rute til vinterens sesong, sier hun.

Overgangsfase

Skiskytterforbundet opplyser videre at man er godt i gang med å finne den beste løsningen for OL-sesongen, slik at arbeidsoppgavene til Djupvik blir gjennomført på en solid måte.

– Vi har Morten her en liten stund til, og han vil være vår idrettssjef fram til han starter i ny jobb etter nærmere avtale, sier Rauntun.

Djupvik har en fortid som trener for herrelandslaget i langrenn, der han var trener mellom 2006 og 2011. Han har også vært langrennsekspert i NRK.

Skiskytterpresident Erlend Slokvik ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

(©NTB)