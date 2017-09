Drømmedebut for Östersund

sport

Den svenske klubben tok seg sensasjonelt til europaligaens gruppespill ved å slå ut tyrkiske Galatasaray og greske PAOK.

Torsdag sto laget for et nytt sjokk, selv om motstanderen ikke er fra øverste hylle. Saman Ghoddos scoret Östersunds historiske første europaligamål i det 50. minutt, mens innbytter Alhaji Gero fullførte verket i Lviv med sin scoring fire minutter på overtid.

Ghoddos scoret begge målene da PAOK ble slått ut i avgjørende kvalifiseringsrunde.

Med torsdagens seier topper Östersund tabellen i en gruppe som også omfatter Hertha Berlin og Athletic Bilbao.

De to sistnevnte spilte 0-0 i Berlin, der hjemmelaget hadde rotert på laget og både Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred var ubenyttede reserver. Normalt er de klare førstevalg for Hertha.

Berisha-mål

Europaligaspill ble det derimot på Fredrik Gulbrandsen og Valon Berisha torsdag. De spilte fra start for Salzburg i 1-1-kampen mot Vitoria Guimarães i Portugal, og Berisha scoret utligningsmålet.

Den tidligere norske landslagsspilleren (som nå representerer Kosovo) spilte hele kampen, mens Gulbrandsen ble byttet ut i det 64. minutt.

Marseille leder gruppen etter at Adil Rami ordnet 1-0 over Konyaspor.

Italia-jubel

Lazio fulgte opp en kveld med sterke italienske resultater med 3-2-seier borte mot nederlandske Vitesse. Ciro Immobile og Alessandro Murgia vendte 1-2 til 3-2 i siste halvdel av 2. omgang.

Tidligere torsdag vant Atalanta 3-0 over Everton og Milan 5-1 borte mot Austria Wien.

Gruppen ledes av Nice, som fulgte opp helgens 4-0-seier over Monaco med 5-1-seier borte mot Zulte Waregem i Belgia. Mario Balotelli scoret det siste målet.

