Idrettspresidenten: – Tror ikke alle vet hvor stort sykkel-VM er

Søndag går startskuddet for årets VM på sykkel. Da står lagtempo for kvinner og menn på programmet. Med tolv øvelser og mer enn 1150 deltakere fra 80 nasjoner blir det tidenes største internasjonale mesterskap på sommerstid i Norge.

Ifølge arrangøren er det ventet rundt en halv million tilskuere i Bergen og over 300 millioner TV-seere i løpet av VM.

– Det blir en fantastisk mulighet. Av og til tenker jeg at man ikke vet hvor stort det er. Det setter en hel by på hodet. Sykkel-Norge har jobbet mye for dette. Jeg gleder meg veldig, sier idrettspresident Tom Tvedt til NTB.

VMs største høydepunkt blir mennenes fellesstart 24. september. Der stiller Norge med ni ryttere (full kvote). Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er begge opplagte medaljekandidater.

– Vi har flotte resultater i sykling. Klarer de å toppe alt med gull hjemme i et VM, må det kunne sies å være perfekt for både sykkelpresidenten og idrettspresidenten, humrer Tvedt.

