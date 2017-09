Ingen ny sensasjon fra Elverum mot Schaffhausen

sport

For to år siden slo Elverum til med en sensasjonell 31-30 seier over Schauffhausen. Laget til Michael Apelgren var langt unna den bragden da Elverum innledet sitt mesterligaspill torsdag.

Laget lå under i det meste av kampen, og ved pause sto det 17-15 til vertene. Kevin M. Gulliksen ble Elverums toppscorer med åtte mål. Hos Schaffhausen var det Luka Maros som ble toppscorer med seks fulltreffere.

Elverum skal også ut mot danske Skjern, spanske Ademar Leon, rumenske Dinamo Bucuresti og slovenske Velenje.

(©NTB)